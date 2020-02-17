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Роскомнадзор начал блокировать форумы, на которых продаются базы данных россиян

Речь идет о сайтах phreaker.pro и dublikat.eu
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© Денис Вышинский/ТАСС

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Роскомнадзор приступил к блокировке ресурсов phreaker.pro и dublikat.eu за продажу персональных данных россиян, сообщила в понедельник пресс-служба ведомства.

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"В Реестр нарушителей прав субъектов персональных данных включены два форума phreaker.pro и dublikat.eu, на которых были доступны к продаже и открытому скачиванию базы, содержащие персональные данные граждан Российской Федерации. В соответствии с вынесенными судом определениями о принятии обеспечительных мер в отношении интернет-ресурсов phreaker.pro и dublikat.eu, операторы связи предпринимают действия по ограничению доступа к данным форумам на территории РФ", - сказано в сообщении.

В ведомстве напомнили, что федеральный закон "О персональных данных" требует получения осознанного согласия граждан на обработку их персональных данных в четко определенных целях.

На сайте форумов "отсутствует информация, подтверждающая наличие согласия граждан либо иных законных оснований на обработку их персональных данных". Незаконное размещение в интернете персональных данных россиян создает неконтролируемые риски массового нарушения прав граждан, угрозу безопасности их самих и их имущества, предупредили в пресс-службе.

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