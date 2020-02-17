МИД: вопрос об эвакуации россиян с лайнера в Иокогаме нужно рассматривать после карантина

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Дальнейшие шаги по возвращению на родину россиян, находящихся на круизном лайнере Diamond Princess, который стоит в порту японского города Иокогама, нужно определять после завершения карантина из-за коронавируса. Об этом заявил в понедельник журналистам замглавы МИД РФ Игорь Моргулов.

"Наши граждане находятся пока под карантином, под наблюдением японских врачей. Нам надо дождаться завершения карантинных мероприятий для того, чтобы определиться по дальнейшим шагам. Пока, насколько нам известно, заболевших среди россиян на этом лайнере нет", - сказал он, отвечая на вопрос о возможности эвакуации.

Судно Diamond Princess вышло из Иокогамы 20 января и вернулось 3 февраля. Среди пассажиров был гражданин Китая, у которого обнаружен новый коронавирус. Он сошел 25 января в Гонконге. По решению властей Японии, круизный лайнер бросил якорь рядом с Иокогамой для проведения медицинского осмотра всех, кто находится на борту. На борту находились около 3,7 тыс. пассажиров и членов экипажа из 50 стран, включая Россию.

