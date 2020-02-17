В Северной Осетии в 2020 обеспечат жильем 73 сироты

ВЛАДИКАВКАЗ, 17 февраля. /ТАСС/. Власти Северной Осетии до конца 2020 года предоставят жилье 73 сиротам, сообщили в понедельник ТАСС в министерстве труда и социального развития республики.

"В этом году жильем будут обеспечены 73 сироты. Квартиры будут приобретать во Владикавказе и районах республики. В настоящее время в очереди на получение жилья состоят 1444 ребенка-сироты и детей, оставшихся без попечения родителей, стоящих на регистрационном учете на получение жилья", - сказал собеседник агентства.

На эти цели планируется направить около 100 млн рублей.

В 2019 году было приобретено 66 квартир для детей-сирот. Число граждан, которые обеспечены жильем, увеличилось с 2018 года на 10%.

С 2016 года по поручению главы республики Вячеслава Битарова региональные чиновники берут шефство над выпускниками детских домов. Госслужащие должны были помогать молодым людям в учебе, трудоустройстве, прохождении практики.