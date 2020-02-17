{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Северной Осетии в 2020 обеспечат жильем 73 сироты

На эти цели планируется выделить около 100 млн рублей

ВЛАДИКАВКАЗ, 17 февраля. /ТАСС/. Власти Северной Осетии до конца 2020 года предоставят жилье 73 сиротам, сообщили в понедельник ТАСС в министерстве труда и социального развития республики.

"В этом году жильем будут обеспечены 73 сироты. Квартиры будут приобретать во Владикавказе и районах республики. В настоящее время в очереди на получение жилья состоят 1444 ребенка-сироты и детей, оставшихся без попечения родителей, стоящих на регистрационном учете на получение жилья", - сказал собеседник агентства.

На эти цели планируется направить около 100 млн рублей.

В 2019 году было приобретено 66 квартир для детей-сирот. Число граждан, которые обеспечены жильем, увеличилось с 2018 года на 10%.

С 2016 года по поручению главы республики Вячеслава Битарова региональные чиновники берут шефство над выпускниками детских домов. Госслужащие должны были помогать молодым людям в учебе, трудоустройстве, прохождении практики.

Теги
РоссияСКФОСеверная Осетия
Реклама на ТАСС
Чемпионат WorldSkills
Правительство учредило Агентство развития профессионального мастерства
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС