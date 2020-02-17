Полиция изъяла более 35 тыс. литров алкоголя со склада в Ленинградской области

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 февраля. /ТАСС/. Полицейские изъяли более 35 тыс. л алкогольной продукции со склада в городе Мурине Ленинградской области после сообщений о том, что там организована незаконная торговля. Трое работников этого склада доставлены в отдел для разбирательства, сообщили журналистам в управлении МВД по Санкт-Петербургу и области.

"В результате осмотра в складском помещении площадью более 250 кв. метров было обнаружено и изъято около 35 тыс. литров спиртосодержащей продукции. Изъятые образцы сейчас исследуются. С указанной территории для проведения процессуальных действий в полицию были доставлены двое грузчиков и водитель по подозрению на причастность к незаконной деятельности", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, склад был обнаружен после поступления в полицию информации о том, что в городе ведется незаконная торговля алкоголем. После этого полицейские провели контрольную закупку - они приобрели 250 л алкоголя в канистрах на сумму около 100 тыс. рублей и отправили его на экспертизу.

Сейчас все изъятое также исследуется. Кроме того, полицейские выясняют, кто является владельцем склада с алкоголем и организатором незаконной торговли.

Ведомство также распространило оперативное видео с места изъятия, на котором демонстрируются пятилитровые пластиковые бутылки с маркировкой водки марки "Белуга", якобы пятизвездочного коньяка и других напитков.