Клишас: внесудебная блокировка счетов подозреваемых в наркоторговле требует обсуждения

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Предложение МВД РФ о блокировке во внесудебном порядке счетов подозреваемых в причастности к наркоторговле, содержащееся в опубликованной ранее стратегии государственной антинаркотической политики на период до 2030 года, требует дополнительного обсуждения. Об этом заявил в понедельник глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

"Необходимо дополнительно обсудить предложенный МВД России внесудебный механизм блокировки банковских счетов и электронных платежных средств по инициативе оперативно-разыскных органов", - сказал сенатор журналистам.

При этом сенатор в целом положительно оценил предложенную стратегию. "Размещенный проект стратегии предусматривает формирование единой системы комплексной антинаркотической деятельности, а также создание условий для формирования идеологии антинаркотического поведения на основе российских духовно-нравственных ценностей, культуры народов России. Такой подход позволит снизить не только предложение по незаконному приобретению наркотических средств, но и спрос на них", - полагает он.

По словам Клишаса, стратегия является основой для реализации на федеральном, региональном и муниципальном уровнях скоординированной политики в сфере контроля за оборотом наркотиков, а также в области противодействия их незаконному обороту. "Важно отметить, что в новой стратегии акцент сделан не только на пресечение незаконного распространения наркотиков и формирование системы защиты территории Российской Федерации от незаконного перемещения наркотиков через государственную границу, но и на профилактику наркопотребления", - подчеркнул глава комитета СФ.

МВД России ранее опубликовало на официальном портале проектов нормативных правовых актов для общественного обсуждения проект стратегии государственной антинаркотической политики на период до 2030 года. Согласно документу, МВД России рассчитывает достичь снижения заболеваемости наркоманией к 2025 году. Министерство обозначило в стратегии 14 угроз национальной безопасности в сфере контроля за оборотом наркотиков, а также в области противодействия им, среди которых пропаганда наркотиков в интернете и попытки ряда стран легализовать наркотические вещества. Кроме того, МВД России предложило блокировать во внесудебном порядке банковские счета подозреваемых в причастности к наркоторговле.