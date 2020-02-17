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Правительство учредило Агентство развития профессионального мастерства

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение правительства об учреждении Агентства развития профессионального мастерства. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

"В целях развития движения WorldSkills в России учредить совместно с АНО "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" автономную некоммерческую организацию "Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллз Россия)", - говорится в тексте распоряжения.

Учредителем выступает правительство РФ.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссияWorldSkills
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