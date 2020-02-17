Бабушка станет временным опекуном детей, мать которых застрелил отец в Подмосковье

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Временную опеку на детей, мать которых застрелил отец в Селятино, планируется оформить на их бабушку, сообщила в понедельник пресс-служба уполномоченного по правам ребенка в Московской области.

Как сообщал ТАСС источник в правоохранительных органах, отец многодетной семьи в поселке Селятино застрелил жену на глазах своего ребенка, после чего покончил с собой. Семья была многодетной. Один из детей находился в квартире во время убийства.

"Родители были в разводе с 2016 года, но проживали вместе, поскольку разъехаться раньше не имели возможности. Накануне трагедии мама сняла квартиру и начала перевозить вещи. Сейчас дети находятся у бабушки. Принято решение оформить предварительную опеку на нее", - приводятся в сообщении слова детского омбудсмена региона Ксении Мишоновой. Она отметила, что ребенок, ставший свидетелем трагедии, находится в удовлетворительном состоянии.

Орган опеки вправе принять акт о временном (предварительном) назначении опекуна, если в интересах ребенка необходимо немедленно назначить опекуна или попечителя.

Как ранее сообщила представитель ГСУ СК РФ по Московской области Ольга Врадий, причиной трагедии, по предварительным данным, стал конфликт на почве бракоразводного процесса. В СК также подтвердили, что семья была многодетной, остальные дети во время убийства находились у родственников.