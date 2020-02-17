Число иностранных туристов в РФ в 2019 году выросло на 20%

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Количество въехавших в Россию иностранцев с целью туризма в 2019 году выросло на 20,5% по сравнению с предшествующим годом и составило более 5 млн человек. Об этом говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Наибольшее количество туристов (1,5 млн человек) приехало из Китая. Рост турпотока из этой страны в годовом выражении составил 19%. Значительный вклад в рост иностранного турпотока также внесла Германия, откуда было совершено 522,2 тыс. туристических поездок, что почти на 16% превышает прошлогодний показатель. Рост турпотока из Южной Кореи составил 20,8% (413,6 тыс. поездок).

По данным ассоциации, на 6% увеличился турпоток из США, откуда было совершено 241,1 тыс. туристических визитов в Россию. Из Израиля в Россию в прошедшем году приехало 199 тыс. туристов, что на 21,7% больше по сравнению с предшествующим годом.

Также на 22% вырос турпоток из Италии (154,8 тыс. поездок), на 32,4% - из Франции (154,3 тыс. поездок), - на 6,5% из Великобритании (133,8 тыс. поездок). Количество туристов из Испании за 2019 год увеличилось на 30% и достигло 110,9 тыс. человек, из Японии рост турпотока составил 31,2%, до 80,3 тыс. поездок.

Кроме того, значительную динамику по росту турпотока в Россию продемонстрировали Индия, Эстония, Финляндия, Латвия, Таиланд, Литва, Турция и Австралия. Турпоток из каждой из этих стран составил более 50 тыс. человек.

В целом по итогам 2019 года рост турпотока в Россию продемонстрировали все страны, из которых въехало более 10 тыс. туристов. При этом снижение турпотока зафиксировано из стран Латинской Америки в связи с высокой базой 2018 года на фоне чемпионата мира по футболу.

В целом иностранцы совершили в 2019 году 32,9 млн поездок в Россию, включая визиты не с целью туризма, что почти на 1% больше показателя 2018 года.