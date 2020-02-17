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Распространение коронавируса нового типа
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Число заразившихся коронавирусом на борту круизного судна в Японии достигло 454

Инфекция обнаружена еще у 99 человек
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© EPA-EFE/FRANCK ROBICHON

ТОКИО, 17 февраля. /ТАСС/. Заражение коронавирусом 2019-nCoV обнаружено еще у 99 человек на борту круизного судна Diamond Princess, которое находится на карантине в порту японского города Иокогама. Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении Министерства здравоохранения, труда и благосостояния Японии.

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Таким образом, общее число зараженных на лайнере достигло 454 человек. В новой группе зараженных 43 японца, гражданство остальных пока не уточняется. Как отмечает телеканал NHK, к настоящему времени врачи проверили на коронавирус более 1,7 тыс. человек на борту. В ряде случаев симптомы заболевания у заразившихся не проявляются.

Судно вышло из Иокогамы 20 января и вернулось 3 февраля. Среди пассажиров был гражданин Китая, у которого обнаружен новый коронавирус. Он сошел 25 января в Гонконге. По решению властей Японии, на круизном лайнере объявлен карантин, который, как ожидается, продлится до 19 февраля.

В понедельник Diamond Princess покинули около 380 американских граждан. Они эвакуированы на базу ВВС США в Калифорнии.

Вспышка заболевания, вызываемого новым коронавирусом (2019-nCoV), была зафиксирована в крупном китайском городе Ухань в конце декабря 2019 года. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 25 странах, включая Россию. Согласно последним данным, количество летальных исходов в Китае приближается к 1,8 тысячи, выздоровели свыше 10,8 тысячи, число зараженных превысило 70,5 тысячи человек.

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ЯпонияРаспространение коронавируса нового типа
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