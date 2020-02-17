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Ликвидацией вреда окружающей среде на полигоне "Красный Бор" займется структура Росатома

На полигоне находятся химические отходы I-IV классов опасности

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 февраля. /ТАСС/. ФГУП "Предприятие по обращению с радиоактивными отходами "РосРАО" (входит в госкорпорацию "Росатом") займется устранением накопленного вреда окружающей среде на полигоне "Красный Бор" в Ленинградской области. Об этом говорится в распоряжении правительства РФ, опубликованном в понедельник.

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"Определить федеральное государственное унитарное предприятие "Предприятие по обращению с радиоактивными отходами "РосРАО" единственным исполнителем осуществляемых Минприроды России в 2020-2021 годах закупок: работ, связанных с проектированием ликвидации накопленного вреда окружающей среде на полигоне токсичных промышленных отходов "Красный Бор"; работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде на полигоне", - отмечается в документе.

Государственный контракт на выполнение работ планируется подписать до 31 декабря 2021 года. К исполнению контракта могут привлекаться субподрядчики.

Ранее сообщалось, что после завершения процедуры передачи полигона Минприроды России намерено проработать проектно-сметную документацию и выбрать исполнителей работ для выполнения федерального проекта "Чистая страна" нацпроекта "Экология", предусматривающего ликвидацию наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде.

В январе 2020 года правительство Санкт-Петербурга завершило передачу полигона в федеральную собственность для снижения нагрузки на городской бюджет, связанной с содержанием объекта и дальнейшими работами по снижению его негативного воздействия на окружающую среду. Согласно распоряжению, за Минприроды закрепляется осуществление функций и полномочий учредителя.

Полигон "Красный Бор" занимает территорию около 70 га в Ленинградской области в 30 км от центра Петербурга. За несколько десятков лет работы он накопил более 2 млн т промышленных химических отходов I-IV классов опасности, которые привозили из разных регионов. В 2014 году прием отходов прекратился.

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