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Молодежка ОНФ на зимнем кампусе в Крыму обучит волонтеров действиям в зоне ЧС

В рамках форума пройдут лекции, практические занятия, мастер-классы и тренинги

СУДАК (Республика Крым), 17 февраля. /ТАСС/. Более 400 волонтеров молодежного крыла Общероссийского народного фронта (ОНФ) практически из всех регионов России пройдут обучение действиям во время чрезвычайных ситуаций в ходе зимнего образовательного кампуса, который открылся в крымском городе Судаке.

"Если ты не знаешь юридических, технических аспектов, правил работы с населением в зонах ЧС, времени учить там нет. Алгоритмам этих действий мы и будем учить", - сообщил журналистам руководитель "Молодежки ОНФ", замглавы исполкома Народного фронта Игорь Кастюкевич.

По его словам, многие участники форума принимали участие в ликвидации последствий, в том числе пожаров в Иркутской области. "Нам важно, чтобы ребята научились работать в команде и, прибыв в зону чрезвычайных ситуаций, могли самостоятельно принимать решения и действовать в автономном режиме", - сказал он.

В ходе форума пройдут лекции, практические занятия, мастер-классы и тренинги.

Команда "Молодежки ОНФ" с 16 по 22 февраля проводит в Крыму образовательный кампус "Зимний". В Судаке известные радиоведущие, спортсмены, деятели культуры и искусства, лидеры общественного мнения проведут лекции, дискуссии, мастер-классы и тренинги.

Ранее сообщалось, что приветствие участникам форума направил президент РФ Владимир Путин. По мнению главы государства, насыщенная программа форума позволяет молодежи обменяться друг с другом интересными идеями и полезным опытом реализации важных социально значимых инициатив.

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