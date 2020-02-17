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В Госдуме предложили включить вакцинацию от гепатита А и энцефалита в календарь прививок

Зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль призвал акцентировать внимание на качестве вакцин и минимизации риска от прививок, особенно у детей

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Национальный календарь прививок должен постепенно расширяться, в него следует включить прививки от гепатита А и клещевого энцефалита в тех регионах, где он распространен. Об этом в понедельник заявил зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль (фракция "Единая Россия") на парламентских слушаниях, посвященных теме иммунопрофилактики инфекционных болезней.

Он напомнил, что созданная в РФ система организации вакцинопрофилактики "признана одной из самых эффективных", она постоянно развивается. "В стратегии-2035 есть предложение расширить национальный календарь прививок. Включить в него вакцинацию против ротавирусной инфекции, ветряной оспы и гемофильной инфекции для всех детей (а не только для групп риска)", - заметил парламентарий.

"Но надо думать и над дальнейшим расширением этого списка - ввести в него еще ряд заболеваний. Таких, как гепатит А, папилломавирусная инфекция, клещевой энцефалит для эндемичных регионов", - подчеркнул Огуль. Он призвал акцентировать внимание на качестве вакцин и минимизации риска от прививок, особенно у детей.

Депутат также выступил за повсеместное введение электронных паспортов прививок для детей, как это было сделано в Москве, с полной информацией о том, привит ли ребенок, если нет, то почему.

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