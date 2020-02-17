Суд Петербурга постановил принудительно изолировать сбежавшую из карантина пациентку

Ильина находилась в здании суда, но на оглашении решения отсутствовала и об итогах заседания узнала от журналистов. У здания суда дежурит машина скорой помощи, чтобы забрать девушку в ГБУЗ "Клиническая инфекционная больница им. Сергея Петровича Боткина". Журналистам Ильина заявила, что сопротивляться решению суда не намерена, несмотря на то, что ранее выступала категорически против изоляции, но выражала готовность сдать все необходимые анализы.

Главный санитарный врач Санкт-Петербурга Наталия Башкетова на прошлой неделе обратилась в суд с иском в отношении Ильиной, в котором требовала ее принудительного помещения под медицинское наблюдение в СПб ГБУЗ "Клиническая инфекционная больница им. С. П. Боткина". В объединенной пресс-службе судов города ТАСС сообщали, что это первый подобный иск в России. Башкетова поясняла, что в ходе проведения медицинского осмотра 4 и 5 февраля 2020 года и сбора эпидемиологического анамнеза у вернувшейся в начале февраля из Китая Ильиной были выявлены симптомы острого вирусного заболевания, не исключающие заражение новой коронавирусной инфекцией 2019-nCoV.

Ильину госпитализировали, но больницу девушка покинула самовольно. Добровольно вернуться в инфекционную больницу она отказывалась, хотя медицинское обследование пройдено Ильиной не в полном объеме, что может привести к распространению опасного инфекционного заболевания.