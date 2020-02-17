Финансирование ТОС в Карелии в 2020 году увеличится в 1,5 раза

ПЕТРОЗАВОДСК, 17 февраля. /ТАСС/. Объем выделяемых средств на поддержку и развитие проектов территориального общественного самоуправления (ТОС) увеличится в 1,5 раза и составит в 2020 году 30 млн рублей. Об этом в понедельник на своей странице "ВКонтакте" сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков.

"В 2020 году финансовая поддержка территориального общественного самоуправления (ТОС) по моему поручению будет увеличена. На его развитие из регионального бюджета направляем 30 млн рублей, что выше уровня прошлого года более чем в 1,5 раза. Эти средства будут распределены в рамках конкурсного отбора социально значимых проектов и конкурса "Лучшее ТОС", - говорится в сообщении.

На сегодняшний день в республике зарегистрированы более 230 ТОС, что показывает значительный прирост по сравнению с началом 2019 года, когда в Карелии числилось 110 объединений. На завершающем этапе находится работа по созданию Ассоциации ТОС, которая будет оказывать помощь в защите и продвижении проектов. Как рассказал ТАСС заместитель министра национальной и региональной политики Карелии Григорий Фандеев, в новый союз должны войти наиболее активные члены ТОС, готовые делиться своим опытом с остальными.

"В перспективе мы хотим, чтобы при ассоциации было создано бюро помощи ТОСам, в том числе юридической", - сказал собеседник агентства.

ТОС позволяют решать вопросы местного самоуправления с привлечением мнения граждан конкретной территории. Объединения работают над проектами благоустройства, организации мест отдыха, содержания дорог, проведения праздников и другими.