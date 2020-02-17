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Кабмин утвердил виды угроз, способных нарушить устойчивость и безопасность работы Рунета

Кабмин разделил список угроз устойчивой работы Рунета на три типа: угрозы устойчивости, безопасности и целостности функционирования Рунета

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Правительство РФ утвердило правила централизованного управления сетью связи общего пользования и виды угроз устойчивой, целостной и безопасной работы Рунета. Соответствующее постановление кабмина размещено на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно подписанному 1 мая 2019 года президентом РФ Владимиром Путиным закону об обеспечении устойчивой работы российского сегмента интернета (Рунета) в случае возникновения угроз устойчивой, безопасной и целостной работе Рунета на территории России централизованное управление сетью связи общего пользования осуществляет Роскомнадзор. Помимо него, участниками централизованного управления сетью являются операторы связи и другие организации, участвующие в процессе передачи данных через интернет.

Так, кабмин разделил список угроз устойчивой работы Рунета на три типа: угрозы устойчивости, безопасности и целостности функционирования Рунета. Угрозы устойчивости функционирования - это нарушение работоспособности интернета при неисправности фрагмента связи, а также в условиях внешних дестабилизирующих воздействий природного и техногенного характера. Подобные угрозы прежде всего опасны в случае необходимости доступа к вызову экстренных служб или для поддержания критически важной информационной инфраструктуры.

Угрозы безопасности функционирования Рунета подразумевают нарушение способности противостоять кибератакам извне, при которых нарушается функционирование интернета в РФ или начинает распространяться запрещенная законом информация. Под угрозами целостности понимается невозможность осуществлять передачу данных через интернет.

В постановлении указывается, что все угрозы устойчивой работы Рунета определяются Минкомсвязью и Роскомнадзором, который в свою очередь по согласованию с министерством определяет регламент реагирования на эти угрозы.

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