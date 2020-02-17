Более 2 млрд рублей направят на поддержку семей с детьми в Амурской области

БЛАГОВЕЩЕНСК, 17 февраля. /ТАСС/. Более 8,7 тыс. семей с детьми в Амурской области смогут получить в 2020 году материальную поддержку по нацпроекту "Демография", сообщает в понедельник пресс-служба областного правительства.

"В Амурской области второй год подряд реализовывается региональный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей" нацпроекта "Демография". В ходе него предусмотрено несколько выплат, в этом году амурским семьям заплатят более 2 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Материальная поддержка предусматривает три категории выплат. Первую выплачивают при рождении или усыновлении первого ребенка. Планируется, что в 2020 году поддержкой воспользуются минимум 1436 семей. Вторая категория выплат предназначена для семей, у которых родился третий или последующий ребенок. "На эти цели заложено почти 668 млн рублей, получат их минимум 914 семей, которым такая выплата будет предоставлена впервые", - уточнили в пресс-службе.

Еще одна мера поддержки предназначена при рождении первого ребенка, а также предоставление регионального материнского капитала при рождении второго ребенка. Такую меру поддержку в этом году окажут 6360 семьям на общую сумму более 500 млн рублей.

"Поддержка государства особенно важна семьям в тот момент, когда рождаются дети, мамы не имеют возможности полноценно работать и финансовое положение становится нестабильным. Нацпроект "Демография" в комплексе мер, которые в нем заложены, серьезно скажется на улучшении и обеспечит естественный рост численности населения", - цитирует пресс-служба губернатора Амурской области Василия Орлова.

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Общий бюджет на ближайшие шесть лет составит 3,1 трлн рублей.