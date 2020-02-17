Суд взыскал с Соболь и Албурова 311 тыс. рублей в пользу метро из-за акции 3 августа

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Симоновский суд удовлетворил иск Московского метрополитена к организаторам несанкционированной акции протеста 3 августа 2019 года в Москве Любови Соболь и Георгию Албурову и взыскал с ответчиков 311 тыс. рублей. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в суде.

"Суд постановил удовлетворить исковые требования к Соболь и Албурову и взыскать с них 311 тыс. рублей", - сказал собеседник агентства. Согласно позиции ГУП "Московский метрополитен", 3 августа 2019 года Албуров и Соболь организовали несанкционированный митинг. В этой связи метрополитен для обеспечения безопасности пассажиров и пресечения правонарушений был вынужден вызвать сотрудников на работу в выходной день, а именно 30 работников в воскресенье, среди которых было несколько начальников станций. Выход на работу им оплатили дополнительно, что повлекло ущерб на сумму 311 тыс. 607 рублей. Ответчики настаивали, что рост пассажиропотока принес прибыль метрополитену, а не вред.

После акции 27 июля 2019 года Мосгортранс заявлял иск к его организаторам, и он был удовлетворен - Алексею Навальному, Юлии Галяминой, Ивану Жданову, Владимиру Милову, Любови Соболь, Александру Соловьеву, Олегу Степанову и Илье Яшину. В иске "Мосгортранс" просил взыскать с ответчиков ущерб, причиненный простоем (потерей рейсов), в размере более 1,2 млн рублей. Как указал истец, 27 июля на территории Москвы произошла задержка движения маршрутного транспорта общего пользования, что причинило ГУП убытки.

Коптевский суд ранее удовлетворил аналогичный иск и взыскал с ответчиков 3,5 млн рублей по иску ГБУ "Автомобильные дороги", а также 55 тыс. рублей по иску от Московского метрополитена. Представители метрополитена в иске заявили, что им пришлось дополнительно вызвать на работу для обеспечения безопасности семерых начальников станций и замначальника службы движения метрополитена.