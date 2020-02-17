{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В комитете Госдумы нет данных об увольнениях в Росгвардии и МВД после митингов в Москве

Глава комитета Думы Василий Пискарев отметил, что подобные сообщения по крайней мере не точны
Глава комитета Госдумы РФ по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев Марат Абулхатин/фотослужба Госдумы РФ/ТАСС
Описание
Глава комитета Госдумы РФ по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев
© Марат Абулхатин/фотослужба Госдумы РФ/ТАСС

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции не располагает информацией об увольнении сотрудников правоохранительных органов за превышение полномочий на митингах в Москве, такие сообщения по меньшей мере не точны. Так глава комитета Василий Пискарев прокомментировал заявление главы комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктора Бондарева о том, что "многие [сотрудники] понесли наказание дисциплинарного порядка или были уволены из правоохранительных органов".

"Мы не располагаем информацией о том, что руководство МВД и Росгвардии подвергло наказанию либо уволило за превышение полномочий своих сотрудников, участвовавших в обеспечении общественного порядка во время незаконных массовых акций в Москве летом прошлого года. По имеющимся у меня данным, а я нахожусь в постоянном контакте с руководством МВД и Росгвардии, подобные сообщения по крайней мере не точны", - заявил Пискарев журналистам в понедельник.

Глава думского комитета подчеркнул, что действия сотрудников правоохранительных органов были "грамотными, соответствовали сложившейся ситуации и отвечали требованиям российского законодательства".

Ранее в интервью ТАСС Бондарев сообщил, что руководство Росгвардии и МВД провело необходимую работу с сотрудниками, которые превышали полномочия во время работы на митингах в июле-августе 2019 в Москве, некоторые из них были наказаны, в том числе уволены.

Теги
РоссияБондарев, Виктор НиколаевичПискарев, Василий Иванович
Реклама на ТАСС
Дума планирует принять закон о региональных омбудсменах на этой неделе
Нижняя палата приняла документ в первом чтении в конце мая
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС