В комитете Госдумы нет данных об увольнениях в Росгвардии и МВД после митингов в Москве

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции не располагает информацией об увольнении сотрудников правоохранительных органов за превышение полномочий на митингах в Москве, такие сообщения по меньшей мере не точны. Так глава комитета Василий Пискарев прокомментировал заявление главы комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктора Бондарева о том, что "многие [сотрудники] понесли наказание дисциплинарного порядка или были уволены из правоохранительных органов".

"Мы не располагаем информацией о том, что руководство МВД и Росгвардии подвергло наказанию либо уволило за превышение полномочий своих сотрудников, участвовавших в обеспечении общественного порядка во время незаконных массовых акций в Москве летом прошлого года. По имеющимся у меня данным, а я нахожусь в постоянном контакте с руководством МВД и Росгвардии, подобные сообщения по крайней мере не точны", - заявил Пискарев журналистам в понедельник.

Глава думского комитета подчеркнул, что действия сотрудников правоохранительных органов были "грамотными, соответствовали сложившейся ситуации и отвечали требованиям российского законодательства".

Ранее в интервью ТАСС Бондарев сообщил, что руководство Росгвардии и МВД провело необходимую работу с сотрудниками, которые превышали полномочия во время работы на митингах в июле-августе 2019 в Москве, некоторые из них были наказаны, в том числе уволены.