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Кафедре Санкт-Петербургского госуниверситета присвоили имя филолога Людмилы Вербицкой

Вербицкая умерла 24 ноября 2019 года в возрасте 83 лет

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 февраля. /ТАСС/. Ученый совет Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) решил присвоить кафедре общего языкознания имя бывшего президента университета, филолога Людмилы Вербицкой. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба вуза.

"С инициативой о присвоении имени Людмилы Алексеевны Вербицкой кафедре общего языкознания СПбГУ в комиссию по увековечению памяти великого ученого обратились почетный профессор СПбГУ Вадим Борисович Касевич и профессор СПбГУ Юрий Александрович Клейнер. Предложение было поддержано ученым советом СПбГУ", - говорится в сообщении.

Вербицкая умерла 24 ноября 2019 года на 84-м году жизни.

Людмила Вербицкая (1936-2019), филолог по образованию, возглавила СПбГУ в 1994 году, став первой женщиной-ректором. В 2008 году ее избрали на должность президента университета. Вербицкая входила в Совет при президенте РФ по русскому языку, возглавляла Международную ассоциацию преподавателей русского языка и литературы (МАПРЯЛ), на протяжении многих лет была вице-президентом Комиссии ЮНЕСКО по вопросам образования женщин. Она является автором более 300 научных работ, в 2006 году ей присвоили звание Почетного гражданина Санкт-Петербурга.

Теги
РоссияСанкт-Петербург
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