Следователи допросили выжившего члена экипажа Ми-8, совершившего жесткую посадку на Ямале

ТАСС, 17 февраля. Следователи допросили второго пилота вертолета Ми-8, совершившего 14 февраля жесткую посадку в Ямальском районе Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО), в результате которой погибло два человека. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Уральского следственного управления на транспорте СК РФ.
В пятницу в 400-500 метрах от порта Сабетта в ЯНАО вертолет Ми-8 авиакомпании "Скол", выполнявший рейс по маршруту станция Лескино Красноярского края - Сабетта, совершил жесткую посадку. На борту вертолета находились 10 человек, из них три члена экипажа, двое из которых погибли.
"В настоящее время следователями допрошен диспетчерский состав, обслуживающий полет вертолета Ми-8, представители авиакомпании, пассажиры, второй пилот воздушного судна, специалисты метеорологических служб. Назначены судебно-медицинские экспертизы, также органами следствия изъята техническая документация на воздушное судно, личные дела членов экипажа, архивные записи средств объективного контроля диспетчерской службы. Расследование уголовного дела продолжается", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, на месте крушения вертолета обнаружено навигационное оборудование, средства объективного контроля воздушного судна, которые осмотрены и переданы комиссии Межгосударственного авиационного комитета для исследования. С места крушения изъята бортовая документация, личные вещи потерпевших, а также образцы топлива и масла.
Ранее в ГУ МЧС по ЯНАО причиной вынужденной жесткой посадки назвали попадание в снежную бурю. По данному факту Уральским следственным управлением на транспорте СК РФ возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ ("Нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц").