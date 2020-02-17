{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Следователи допросили выжившего члена экипажа Ми-8, совершившего жесткую посадку на Ямале

В результате инцидента 14 февраля погибли два человека

ТАСС, 17 февраля. Следователи допросили второго пилота вертолета Ми-8, совершившего 14 февраля жесткую посадку в Ямальском районе Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО), в результате которой погибло два человека. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Уральского следственного управления на транспорте СК РФ.

В пятницу в 400-500 метрах от порта Сабетта в ЯНАО вертолет Ми-8 авиакомпании "Скол", выполнявший рейс по маршруту станция Лескино Красноярского края - Сабетта, совершил жесткую посадку. На борту вертолета находились 10 человек, из них три члена экипажа, двое из которых погибли.

На эту тему

"В настоящее время следователями допрошен диспетчерский состав, обслуживающий полет вертолета Ми-8, представители авиакомпании, пассажиры, второй пилот воздушного судна, специалисты метеорологических служб. Назначены судебно-медицинские экспертизы, также органами следствия изъята техническая документация на воздушное судно, личные дела членов экипажа, архивные записи средств объективного контроля диспетчерской службы. Расследование уголовного дела продолжается", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, на месте крушения вертолета обнаружено навигационное оборудование, средства объективного контроля воздушного судна, которые осмотрены и переданы комиссии Межгосударственного авиационного комитета для исследования. С места крушения изъята бортовая документация, личные вещи потерпевших, а также образцы топлива и масла.

Ранее в ГУ МЧС по ЯНАО причиной вынужденной жесткой посадки назвали попадание в снежную бурю. По данному факту Уральским следственным управлением на транспорте СК РФ возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ ("Нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц").

Теги
РоссияЯмало-Ненецкий автономный округ
Реклама на ТАСС
Дума планирует принять закон о региональных омбудсменах на этой неделе
Нижняя палата приняла документ в первом чтении в конце мая
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС