Следователи допросили выжившего члена экипажа Ми-8, совершившего жесткую посадку на Ямале

ТАСС, 17 февраля. Следователи допросили второго пилота вертолета Ми-8, совершившего 14 февраля жесткую посадку в Ямальском районе Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО), в результате которой погибло два человека. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Уральского следственного управления на транспорте СК РФ.

В пятницу в 400-500 метрах от порта Сабетта в ЯНАО вертолет Ми-8 авиакомпании "Скол", выполнявший рейс по маршруту станция Лескино Красноярского края - Сабетта, совершил жесткую посадку. На борту вертолета находились 10 человек, из них три члена экипажа, двое из которых погибли.