Задержанный за нападение на храм в Москве не готовил преступление заранее

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. 26-летний Ефим Ефимов, задержанный за нападение на храм Николая Чудотворца в центре Москвы, не смог на допросе объяснить свой поступок, но уточнил, что заранее преступление не планировал. Об этом говорится в видеозаписи допроса, которое распространил в понедельник пресс-центр МВД России.

"Я проснулся, не с той ноги встал, мне не особо радостно было. Я не готовился (к нападению. - прим ТАСС), на ходу все, заранее не было подготовки. Храм не выбирал, просто мимо проходил. В первый раз такое желание было, нож с собой ношу всегда, объяснить свой поступок не могу. Я хотел пройти в алтарь, действия свои контролировал частично, претензий к священнослужителям нет", - сказал он, добавив, что накануне выпивал, но не уточнил, что именно, а также употребляет марихуану. "Может, что с головой у меня, я не знаю, я же не врач", - добавил задержанный.

В воскресенье утром в храм на Бакунинской улице (храм Николая Чудотворца) зашел мужчина и ранил ножом двух человек. По данным источника в правоохранительных органах, напавшим оказался 26-летний Ефим Ефимов, приезжий из Липецка, он находился в неадекватном состоянии. На месте происшествия полицейские обнаружили нож и перчатки, принадлежавшие задержанному, а также сверток с веществом растительного происхождения, предположительно, с марихуаной. В настоящее время в отношении него возбуждено уголовное дело по статьям 213 УК РФ ("Хулиганство") и 116 УК РФ ("Побои"). Проведенное медицинское освидетельствование не выявило у него наличие алкоголя, а результаты анализов на наличие наркотиков будут готовы в течение 10 рабочих дней.

Следствие намерено просить суд арестовать задержанного, уголовное дело передано в следственную часть следственного управления УВД по ЦАО ГУ МВД России по Москве. Само дело было возбуждено отделом полиции Басманного района.