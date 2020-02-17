Состояние пострадавших при жесткой посадке Ми-8 удовлетворительное

ТАСС, 17 февраля. Состояние пострадавших при жесткой посадке вертолета Ми-8 в Ямальском районе Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) оценивается как удовлетворительное. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения правительства ЯНАО в понедельник.

В пятницу в 400-500 метрах от порта Сабетта в ЯНАО вертолет Ми-8 авиакомпании "Скол", выполнявший рейс по маршруту станция Лескино Красноярского края - Сабетта, совершил жесткую посадку. На борту вертолета находились 10 человек, из них три члена экипажа, двое из которых погибли.

"Состояние здоровья восьми пострадавших в результате жесткой посадки вертолета Ми-8 в Ямальском районе ЯНАО оценивается как удовлетворительное. Их жизни ничего не угрожает", - сообщили в пресс-службе.

Ранее в ГУ МЧС по ЯНАО причиной вынужденной жесткой посадки назвали попадание в снежную бурю. По данному факту Уральским следственным управлением на транспорте СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц").