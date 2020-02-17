Советского разведчика Алексея Ботяна похоронили на Троекуровском кладбище

Алексей Ботян умер 13 февраля в возрасте 103 лет. Он родился 10 февраля 1917 года и встретил войну в 1939 году, командуя зенитным орудием в польской армии. В октябре 1939 года получил гражданство СССР. Участвовал в обороне Москвы, с января 1943 года принимал участие в "рельсовой войне" - уничтожении коммуникаций и линий связи в тылу противника, затем в составе партизанской группы прошел с боями по территории Украины, Белоруссии, Польши и Чехословакии.

Ботян был похоронен под звуки государственного гимна России, после чего почетный караул произвел три залпа траурного салюта из карабинов. "Сегодня мы провожаем в последний путь Алексея Николаевича Ботяна, Героя России, легендарного советского и российского разведчика. Он был человеком удивительной судьбы, отваги, мужества, настоящий патриот нашего Отечества", - сказал директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин.

Нарышкин отметил, что разведчик прошел всю войну от первого до последнего дня и "дрался с врагом на самых тяжелых участках, много раз смотрел в глаза смерти и каждый раз умел ее обмануть". После разгрома гитлеровской Германии он работал в центральном аппарате разведки, выполнял боевые задания за границей в качестве разведчика-нелегала. Недавно Ботян отметил свой 103-й день рождения и надеялся отпраздновать 75-ю годовщину Победы и 100-летнюю годовщину СВР. "Но судьба распорядилась иначе, однако он успел отметить 75-ю годовщину освобождения спасенного им от нацистов Кракова, - сказал глава СВР. - Конечно, Алексей Николаевич Ботян останется и в нашей памяти, и в наших сердцах как пример беззаветного служения Отечеству и любви к Родине".

В связи со смертью Алексея Ботяна президент России Владимир Путин и замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выразили соболезнования. Путин отметил, что Ботян - сильная и неординарная личность, руководитель и участник блестящих спецопераций, которые стали важным вкладом в Великую Победу и навечно вписаны в отечественную и мировую историю. Глава государства добавил, что память о Герое России и настоящем патриоте Алексее Ботяне сохранится навсегда. Медведев также подчеркнул, что Ботян не раз проявлял мужество и героизм на фронтах Великой Отечественной войны, благодаря ему "были спасены тысячи жизней людей".

В январе 1945 года "лейтенант Алеша" (так прозвали Алексея Николаевича местные жители) совершил то, что он считал главным достижением своей жизни. Ему удалось узнать о замысле фашистов подорвать плотину водохранилища на реке Дунаец. Разлившаяся вода должна была остановить наступление советских войск, затопив и разрушив при этом Краков. Группа Ботяна сумела взорвать склад взрывчатки в Ягеллонском замке, сорвав эти планы.

После войны Ботян остался работать во внешней разведке в качестве разведчика-нелегала. 10 мая 2007 года полковнику в отставке Ботяну Путин присвоил звание Героя России "за мужество и героизм, проявленные в ходе освобождения польского города Кракова и предотвращению уничтожения его немецко-фашистскими захватчиками в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов".