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Британский медиарегулятор оштрафовал телеканал "НТВ-Мир Балтия"

Канал должен будет выплатить $26 тыс. за нарушение правил вещания

ЛОНДОН, 17 февраля. /ТАСС/. Британский медиарегулятор Ofcom оштрафовал зарегистрированную в Соединенном Королевстве компанию Baltic Media Alliance Limited на £20 тыс. ($26 тыс.) за нарушение правил вещания, допущенное телеканалом "НТВ-Мир Балтия". Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении Ofcom.

"Ofcom наложил на Baltic Media Alliance Limited штраф в размере £20 тыс. в связи с деятельностью ее телесервиса NTV Mir Baltic за несоблюдение правил вещания. Вещатель также должен будет представить в эфире краткое изложение сделанных нами выводов по поводу работы канала", - указывается в тексте. Ранее в феврале Ofcom выступил с утверждением, согласно которому в передаче "НТВ-Мир Балтия", касавшейся отравления Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери, не соблюдался принцип должной беспристрастности.

Компании Baltic Media Alliance Limited принадлежит лицензия на осуществление вещания "НТВ-Мир Балтия" в Европе.

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