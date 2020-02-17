Кубок СКФО по народным танцам пройдет в Пятигорске весной

ПЯТИГОРСК, 17 февраля. /ТАСС/. Народные танцоры со всего Северного Кавказа соберутся весной в Пятигорске для участия в кубке Северо-Кавказского федерального округа (СКФО), сообщила в понедельник журналистам пресс-служба городской администрации.

"Кубок СКФО по народным танцам в этом году пройдет в Пятигорске. Свое мастерство продемонстрируют танцоры в возрасте до 25 лет. Этот турнир станет отборочным этапом для участия в чемпионате России", - говорится в сообщении. В настоящее время принимаются заявки участников.

По данным пресс-службы, помимо танцевального конкурса в городе-курорте пройдут круглые столы, общение руководителей коллективов с жюри, практические мастер-классы по хореографии для участников. Результаты выступлений будут включены в единый общероссийский рейтинг хореографических коллективов-участников чемпионата России по народным танцам.

Отмечается, что победители творческого турнира в Пятигорске получат кубок СКФО и приглашение на финальный этап чемпионата России, который пройдет в Москве и соберет сильнейшие танцевальные коллективы от каждого федерального округа.

Чемпионат России по народным танцам - ежегодное федеральное соревнование хореографических коллективов, призванное определить чемпионов России по народному танцу в трех возрастных категориях: детской, юношеской и молодежной, а также в номинации "народная стилизация". Чемпионат состоит из восьми кубков федеральных округов и дополнительного отборочного этапа - открытого кубка в Суздале.