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Задержанного за нападение на людей в храме в Москве отправят на экспертизу

На допросе мужчина не смог объяснить свой поступок, но заявил, что заранее преступление не планировал

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Задержанному за нападение на людей в храме Николая Чудотворца в Москве планируют назначить психиатрическую экспертизу. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в правоохранительных органах.

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"В ближайшее время 26-летнему Ефиму Ефимову будет предъявлено обвинение. Ему планируется провести психолого-психиатрическую экспертизу, которая позволяет устанавливать психологические особенности человека, а также мотивы действий, совершенных при преступлении", - сказал собеседник агентства.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил, что Ефимов, по предварительным данным, находился в неадекватном состоянии. При этом экспресс-тест не выявил у него алкогольного опьянения. Результаты анализов на наличие наркотиков будут готовы в течение 10 рабочих дней.

В воскресенье утром Ефимов в храме на Бакунинской улице ранил ножом двух алтарников. На месте происшествия полицейские обнаружили нож и перчатки, принадлежавшие задержанному, а также сверток с веществом растительного происхождения, предположительно, марихуаной. В отношении Ефимова возбуждено уголовное дело по статьям 213 УК РФ ("Хулиганство") и 116 УК РФ ("Побои"). На допросе он не смог объяснить свой поступок, но заявил, что заранее преступление не планировал. По его словам, накануне он выпивал и употреблял марихуану.

Следствие намерено ходатайствовать об аресте Ефимова.

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