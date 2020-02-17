Власти Тольятти объяснили, откуда во дворе дома появились таблички с надгробий

САМАРА, 17 февраля. /ТАСС/. Администрация Тольятти Самарской области объяснила, откуда во дворе дома по улице Громовой появились таблички с надгробий, обнаруженные во время работ на трубопроводе. Эти таблички изготовлены в расположенном поблизости ателье фотокерамических изделий и в земле оказались случайно, говорится в сообщении мэрии, распространенном в понедельник.

Ранее в социальных сетях появилась информация, что в Тольятти во дворе одного из жилых домов в земле жильцами были обнаружены фрагменты надгробий.

"Как пояснил собственник ателье, в процессе изготовления табличек случается брак, такие изделия выбрасываются в мусорный контейнер. Предположительно, изделия могли оказаться в земле по неосторожности", - говорится в сообщении.

Как отметил изготовитель, найденные таблички сделаны им около пяти лет назад.

В отношении владельца ателье полиция проводит проверку.