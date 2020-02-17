{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Власти Тольятти объяснили, откуда во дворе дома появились таблички с надгробий

По данным мэрии города, таблички были изготовлены в ателье фотокерамических изделий и в земле "могли оказаться по неосторожности"

САМАРА, 17 февраля. /ТАСС/. Администрация Тольятти Самарской области объяснила, откуда во дворе дома по улице Громовой появились таблички с надгробий, обнаруженные во время работ на трубопроводе. Эти таблички изготовлены в расположенном поблизости ателье фотокерамических изделий и в земле оказались случайно, говорится в сообщении мэрии, распространенном в понедельник.

Ранее в социальных сетях появилась информация, что в Тольятти во дворе одного из жилых домов в земле жильцами были обнаружены фрагменты надгробий.

"Как пояснил собственник ателье, в процессе изготовления табличек случается брак, такие изделия выбрасываются в мусорный контейнер. Предположительно, изделия могли оказаться в земле по неосторожности", - говорится в сообщении.

Как отметил изготовитель, найденные таблички сделаны им около пяти лет назад.

В отношении владельца ателье полиция проводит проверку.

Теги
РоссияСамарская область
Реклама на ТАСС
В Забайкалье на границе с Китаем планируют создать туркластер
Предполагаемый объем инвестиций в проект оценивается примерно в 50 млрд рублей
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС