Голикова отметила важность движения Российских студенческих отрядов

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Более 19 млн студентов состояли в Российских студенческих отрядах (РСО) за 61 год существования движения. Сегодня движение занимает важное место в развитии исторического пути России, сказала в понедельник вице-премьер России Татьяна Голикова на праздновании Дня Российских студенческих отрядов.

"Мы здесь собрались для того, чтобы увидеть то, с чем связана наша история, с тем, как гордо мы проходим исторический путь, который нам с вами предначертан, и в этом историческом пути важное место занимаете вы - молодые люди, которые делают многое", - сказала она.

Голикова отметила, что за 61 год существования движения "школу жизни" прошли более 19 млн студентов. "Это большая армия людей, которые призваны делать добрые дела для страны. Сегодня я хочу поздравить вас с праздником Российских студенческих отрядов, ведь пять лет назад президент подписал указ [о дне Российских студенческих отрядов]. Но вот студенческое движение отмечает 61-й год", - добавила она.

В свою очередь глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков отметил, что движение "многое дает стране", а инициативы РСО получают поддержку почти во всех вузах России.

"Ваше движение раскрывает лучшие человеческие качества, оно формирует молодых людей, характер, оно правильно нацеливает всех, кто присоединяется и двигается вместе с вами", - сказал Фальков.

Датой начала развития движения современных студенческих отрядов считается 17 февраля 2004 года, когда в Москве в Государственном Кремлевском Дворце было учреждено Молодежное общероссийское общественное движение "Российские студенческие отряды". В соответствии с указом президента РФ Владимира Путина от 21 февраля 2015 г., дата 17 февраля определена государственным праздником - Днем российских студенческих отрядов. В 2019 году движение отметило 60 лет.