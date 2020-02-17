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Распространение коронавируса нового типа

Зараженная коронавирусом россиянка не обращалась с просьбой об эвакуации из Японии

Ожидается, что ее госпитализируют в Японии. Данных о том, в каком именно медучреждении разместят россиянку, пока нет

ТОКИО, 17 февраля. /ТАСС/. Посольство РФ в Токио не получало просьб об эвакуации из Японии от находящейся на круизном лайнере Diamond Princess соотечественницы, у которой ранее диагностировали коронавирус. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в диппредставительстве.

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"Просьб об эвакуации от заразившейся россиянки, как и от других граждан РФ на борту судна, не поступало. Ожидается, что она будет госпитализирована в Японии", - отметили в посольстве. Информации о том, в каком именно медицинском учреждении будет размещена россиянка, на данный момент нет.

Это первый подтвержденный случай заражения коронавирусом среди россиян. Ранее в понедельник японские врачи выявили 99 новых случаев инфицирования вирусом на судне, а общее число заболевших достигло 454.

Судно вышло из Иокогамы 20 января и вернулось 3 февраля. Среди пассажиров был гражданин Китая, у которого обнаружен новый коронавирус. Он сошел 25 января в Гонконге. По решению властей Японии, на круизном лайнере объявлен карантин, который, как ожидается, продлится до 19 февраля.

В понедельник Diamond Princess покинули около 380 американских граждан. Они доставлены на базу ВВС США в Калифорнии. Также своих соотечественников хотят эвакуировать Австралия, Израиль, Италия, Канада и Южная Корея.

Теги
ЯпонияРоссияРаспространение коронавируса нового типа
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