{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа

В Сингапуре еще два человека, включая годовалого ребенка, заразились коронавирусом

Общее число заболевших в стране достигло 77

СИНГАПУР, 17 февраля. /ТАСС/. Власти Сингапура сообщили о двух новых случаях заражения коронавирусом, в том числе у годовалого ребенка, который ранее был эвакуирован из Уханя. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении министерства здравоохранения.

На эту тему
Пневмония в Китае. Что известно о новом вирусе и насколько он опасен?

"Состояние малыша, который прибыл из Китая вместе с родителями 9 февраля, стабильное", - указывается в сообщении. Второй инфицированный - 35-летний гражданин Сингапура, который в последнее время не посещал КНР, отметили в Минздраве. Таким образом, общее число заболевших в Сингапуре достигло 77 человек.

В министерстве также подчеркнули, что "на сегодняшний день выздоровели 24 пациента, четверо находятся в критическом состоянии".

Теги
СингапурКитайРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
В Забайкалье на границе с Китаем планируют создать туркластер
Предполагаемый объем инвестиций в проект оценивается примерно в 50 млрд рублей
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС