В Сингапуре еще два человека, включая годовалого ребенка, заразились коронавирусом

СИНГАПУР, 17 февраля. /ТАСС/. Власти Сингапура сообщили о двух новых случаях заражения коронавирусом, в том числе у годовалого ребенка, который ранее был эвакуирован из Уханя. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении министерства здравоохранения.

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"Состояние малыша, который прибыл из Китая вместе с родителями 9 февраля, стабильное", - указывается в сообщении. Второй инфицированный - 35-летний гражданин Сингапура, который в последнее время не посещал КНР, отметили в Минздраве. Таким образом, общее число заболевших в Сингапуре достигло 77 человек.

В министерстве также подчеркнули, что "на сегодняшний день выздоровели 24 пациента, четверо находятся в критическом состоянии".