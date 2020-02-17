Лавров вручил юбилейные медали Победы ветеранам войны, ныне живущим в Германии

МЮНХЕН, 17 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в понедельник наградил ветеранов Великой Отечественной войны, ныне проживающих в Мюнхене и близлежащих городах, юбилейной медалью в честь 75-летия Победы.

"В мае состоятся торжественные мероприятия, военный парад, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. По случаю всех этих событий мы, конечно, отдаем должное мужеству и героизму вашему и всех тех, кто помог колоссальной ценой, ценой здоровья и жизни, выковать эту Победу. Для меня большая честь выполнить поручение президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина и вручить вам медали в честь 75-летия Победы. Это еще одна оценка вашего вклада в то, что было достигнуто ценой самопожертвования всех народов Советского Союза", - сказал министр.

По словам Лаврова, эти медали дороги, потому что они помогают подчеркивать историческую правду, помогают не очернить подвиги миллионов советских людей и пресекают попытки приравнять их тем, кто пытался поставить Европу на колени, и их пособников. "К сожалению, мы сегодня такие попытки наблюдаем, и я знаю, что сегодня наш Совет ветеранов в своей деятельности и вы в контакте со всеми людьми всегда рассказываете правду. Правду никто не сумеет запятнать", - подчеркнул он.

Среди награжденных - ветераны, прошедшие боевой путь от Москвы до Берлина, участники освобождения Белоруссии, Варшавы, концлагеря Освенцим, а также участвовавшие в войне на Западном и Закавказском фронтах и жители блокадного Ленинграда.