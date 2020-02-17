В Забайкалье на границе с Китаем планируют создать туркластер

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АНО АПИ) выступило с инициативой создать туристический кластер в Забайкалье на границе с Китаем. Об этом говорится в опубликованном в понедельник сообщении АПИ.

"В Забайкальском крае может появиться трансграничный туристический кластер на границе Забайкальска и Маньчжурии (Маньчжоули, пограничный город, крупная железнодорожная станция в автономном районе КНР Внутренняя Монголия). Соответствующий проект предлагает инвесторам Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АНО АПИ)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что проект обсуждался на встрече с губернатором Забайкальского края Александром Осиповым и получил предварительное одобрение со стороны региональных властей. В рамках проекта на участке площадью 91 га (сопоставимо со 127 футбольными полями) планируется построить туристический парк, выставочный, туристический и деловой центры. Предполагаемый объем инвестиций в проект оценивается до 50 млрд рублей.

Как поясняют в АПИ, проект учитывает возможности для увеличения туристического потока. "Сейчас между Россией и Китаем действует соглашение о безвизовом групповом туризме. Также граждане КНР могут воспользоваться механизмом электронной визы для посещения дальневосточных регионов", - приводят в сообщении слова представителя департамента инвестиционных проектов АПИ Романа Семенцова.

В ближайшее время АПИ планирует представить проект потенциальным инвесторам и представителям госструктур Китая.