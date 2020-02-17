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Карантин на лайнере Diamond Princess. Что происходит?

© Carl Court/Getty Images

Новый коронавирус диагностировали у россиянки, находившейся на круизном лайнере Diamond Princess, который с 3 февраля стоит на карантине в порту японского города Иокогама. Это первый подтвержденный случай заражения коронавирусом среди россиян.

Что это за лайнер?

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Круизное судно Diamond Princess (оператор — американская компания Princess Cruises) вышло из Иокогамы (Япония) 20 января. По пути оно заходило в порты на японских островах Окинава и Кюсю, а также в Гонконг и Вьетнам. В Гонконге 25 января на берег сошел 80-летний гражданин Китая, у которого диагностировали коронавирус. 

3 февраля лайнер вернулся в Иокогаму, но ему запретили пришвартоваться в порту и высадить пассажиров. Японские власти распорядились провести медицинский осмотр всех, кто находится на борту, и объявили двухнедельный карантин, который продлится до 19 февраля.

 

Сколько заболевших среди пассажиров?

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На борту Diamond Princess находилось около 3,7 тыс. человек из 50 стран, в том числе 24 россиянина. Сначала коронавирус обнаружили у 10 человек. К 10 февраля общее число заразившихся на лайнере составило 130, к 15 февраля — 285, к 17 февраля — 454. В их числе одна россиянка.

В основном это люди в возрасте от 70 до 80 лет, но есть и моложе. Всех инфицированных доставляют катером береговой охраны в порт, затем развозят по японским госпиталям.

 

А остальные пассажиры? Их оставили в опасности до окончания карантина?

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На лайнере объявлен карантин. Пассажирам запрещено покидать свои каюты, время прогулок ограничено, питание доставляют в каюты.

14 февраля японские власти решили эвакуировать с судна пожилых людей старше 80 лет, у которых не обнаружено признаков заражения. Это связано с опасениями, что длительное пребывание на судне может вызвать у них обострение хронических заболеваний и создать угрозу здоровью. Разместили их в специально подготовленном общежитии одного из местных вузов.

Правительство США 17 февраля эвакуировало с судна около 380 своих граждан. Сначала их доставят на базу ВВС Трэвис в Сакраменто (штат Калифорния), где проведут медицинский осмотр. Часть из них отправят на базу ВВС в Техас. Всех поместят на двухнедельный карантин. О намерении эвакуировать своих граждан заявили Канада, Израиль, Италия, Южная Корея. Власти Гонконга также готовятся организовать чартерный рейс. По истечении срока карантина, 19 февраля, начнется общая эвакуация с лайнера пассажиров, у которых не обнаружат симптомов вируса.

Россияне, находящиеся на судне, как сообщили в МИД, не просили об эвакуации. В ведомстве ждут окончания карантина, чтобы определиться с дальнейшими шагами.

 

Выплатят ли пассажирам компенсации за испорченный отдых?

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Круизная компания Princess Cruises обещала полностью компенсировать пассажирам расходы, связанные с оплатой авиабилетов, такси, билетов на скоростные поезда, проживания в отелях в Японии до и после круиза, экскурсий по городам.

Также компания намерена предоставить им скидку на следующее путешествие на лайнере в размере 100% от нынешнего круиза. 

 

Как эта ситуация повлияла на морские путешествия?

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Крупнейшие компании — операторы круизных лайнеров начали менять маршруты, исключая заходы в порты Сингапура и другие направления в Азии.

Республика Корея ввела временный запрет на заход иностранных круизных судов в свои морские порты в качестве меры по предотвращению распространения коронавируса 2019-nCoV. Власти Малайзии 16 февраля запретили въезд в страну пассажирам судна Westerdam и всем круизным судам, побывавшим в Китае.

Круизный лайнер Westerdam, на борту которого находились 1455 пассажиров (в том числе семеро россиян) и 802 члена экипажа, вышел из Гонконга 1 февраля и планировал зайти в несколько японских портов. Но власти Японии отказались пускать судно из-за опасений, связанных с возможным распространением коронавируса. Из-за аналогичного запрета ряда других стран лайнер больше недели не мог причалить в азиатских портах. В итоге 13 февраля он остановился в Камбодже. Сначала сообщалось, что все пассажиры здоровы и им можно будет сойти на берег. Но затем вирус выявили у гражданки США, и процесс приостановили. Россиянам удалось выехать.

 

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