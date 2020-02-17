Карантин на лайнере Diamond Princess. Что происходит?

На лайнере объявлен карантин. Пассажирам запрещено покидать свои каюты, время прогулок ограничено, питание доставляют в каюты.

14 февраля японские власти решили эвакуировать с судна пожилых людей старше 80 лет, у которых не обнаружено признаков заражения. Это связано с опасениями, что длительное пребывание на судне может вызвать у них обострение хронических заболеваний и создать угрозу здоровью. Разместили их в специально подготовленном общежитии одного из местных вузов.

Правительство США 17 февраля эвакуировало с судна около 380 своих граждан. Сначала их доставят на базу ВВС Трэвис в Сакраменто (штат Калифорния), где проведут медицинский осмотр. Часть из них отправят на базу ВВС в Техас. Всех поместят на двухнедельный карантин. О намерении эвакуировать своих граждан заявили Канада, Израиль, Италия, Южная Корея. Власти Гонконга также готовятся организовать чартерный рейс. По истечении срока карантина, 19 февраля, начнется общая эвакуация с лайнера пассажиров, у которых не обнаружат симптомов вируса.

Россияне, находящиеся на судне, как сообщили в МИД, не просили об эвакуации. В ведомстве ждут окончания карантина, чтобы определиться с дальнейшими шагами.