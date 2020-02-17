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Замглавы ГУ МВД по Москве Плахих подал в отставку

Генерал-майор полиции подал рапорт на увольнение по выслуге лет
Заместитель начальника ГУ МВД России по Москве Сергей Плахих Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Заместитель начальника ГУ МВД России по Москве Сергей Плахих
© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Заместитель начальника ГУ МВД по Москве Сергей Плахих подал рапорт об увольнении по выслуге лет. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в пресс-службе столичной полиции.

"Заместитель начальника ГУ МВД России по Москве - начальник полиции генерал-майор полиции Плахих Сергей Владимирович подал рапорт на увольнение по выслуге лет, дающей право на получение пенсии", - сказал собеседник агентства.

Сергей Плахих родился 24 апреля 1963 года в городе Фрунзе. Службу в органах внутренних дел он начал в 1985 году в должности оперуполномоченного отделения по борьбе с хищениями социалистической собственности ОВД Ленинского района Фрунзе МВД Киргизской ССР. В 2000 году Плахих с отличием окончил Академию управления МВД России, в том же году был назначен на должность заместителя начальника ОВД подмосковного города Железнодорожный. В мае 2011 года после прохождения переаттестации указом президента РФ Плахих назначен на должность начальника УВД по Восточному административному округу ГУ МВД по Москве с присвоением звания полковника полиции. В 2012 года ему присвоено специальное звание генерал-майора полиции. В октябре 2016 года Сергей Плахих назначен начальником управления МВД России по Калужской области, а в декабре 2017 года он занял должность заместителя начальника ГУ МВД по Москве.

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Россия
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