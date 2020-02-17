Образовательные программы колледжей скорректируют под нужды бизнеса

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Минпросвещения РФ намерено скорректировать программы среднего профессионального образования (СПО) под нужды малого и среднего бизнеса. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба ведомства со ссылкой на главу министерства Сергея Кравцова.

"Совместными усилиями необходимо скорректировать программы среднего профессионального образования, чтобы обеспечить подготовку востребованных кадров для малого и среднего бизнеса, а также специалистов рабочих специальностей", - привели в пресс-службе слова Кравцова во время селекторного совещания с руководителями региональных образовательных ведомств, которое было посвящено приоритетным задачам в сфере образования.

Как отметили в пресс-службе, Кравцов обратил внимание участников на то, что для обеспечения высокого качества знаний в каждой школе нужна объективная оценка уровня образования школьников, а также призвал "тщательно проанализировать, чему учат в учреждениях СПО в регионах".