Слова протоиерея Смирнова о гражданском браке просят проверить на экстремизм

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Юрист Екатерина Гордон написала заявление в полицию, Главное следственное управление СК по Москве и прокуратуру с просьбой провести проверку высказывания протоиерея Дмитрия Смирнова о гражданском браке на предмет экстремизма. Об этом Гордон рассказала ТАСС.

"Я подала заявления в полицию, СК и прокуратуру, так как, с моей точки зрения, в словах Смирнова есть признаки деяния, предусмотренного статьей 282 УК РФ ("Возбуждение ненависти, либо вражды")", - заявила она.

Как указано в тексте заявления, во время встречи с представителями православного сообщества "протоиерей Дмитрия Смирнов, являясь официальным представителем РПЦ, будучи в церковном облачении священнослужителя, сравнил женщин, состоящих в гражданском браке, с "бесплатными проститутками". Тем самым им допущено публичное оскорбление социальной группы - женщин, состоящих в гражданском браке, считает юрист. Как подчеркнула Гордон, прокуратура Москвы, ГСУ СК по Москве и ГУ МВД Москвы зарегистрировали ее заявление в установленном законом порядке.

Ранее глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов на встрече с участниками православного сообщества сравнил гражданских жен с "бесплатными проститутками". Видео выступления Смирнова на встрече с активистами размещено на его сайте.

Заместитель главы Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе, комментируя это заявление, отметил, что отец Димитрий не имел в виду оскорбить женщин, которые живут в так называемом гражданском браке. По его мнению, "это скорее упрек тем мужчинам, которые не берут на себя ответственность и боятся регистрировать брак".