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Единороссы направили в Минобрнауки предложения по увеличению бюджетных мест в вузах

При распределении квот должна быть учтена кадровая потребность регионов, отметила депутат Госдумы Алена Аршинова

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Партийный проект "Единой России" "Новая школа" направил в Министерство науки и высшего образования РФ предложения по увеличению количества бюджетных мест в высших учебных заведениях. Об этом сообщила координатор партпроекта, депутат Госдумы Алена Аршинова.

"В короткие сроки нами были проведены общественные дискуссии и подготовлены предложения для Минобрнауки по увеличению количества бюджетных мест в вузах, чтобы при распределении квот была учтена кадровая потребность субъектов", - приводит слова Аршиновой в понедельник пресс-служба единороссов.

По ее словам, "партпроект направил в Минобрнауки данные для учета потребностей регионов при распределении дополнительных 33,7 тыс. бюджетных мест". "Согласно полученным нами данным, не только сохраняется, но и растет потребность в педагогических и медицинских кадрах. Особенно не хватает учителей иностранного языка, математики, информатики, физики, русского языка и литературы, начальных классов", - отметила депутат, добавив, что наиболее остро ощущается дефицит педагогических кадров в Оренбургской, Брянской, Волгоградской, Кировской, Омской, Курганской областях и Бурятии.

Говоря о медицинских кадрах, Аршинова подчеркнула, что "больше всего в регионах не хватает участковых врачей-терапевтов и педиатров, анестезиологов-реаниматологов и врачей, оказывающих первичную медико-санитарную помощь".

По ее словам, помимо этого партпроект предлагает Минобрнауки "усовершенствовать порядок установления количества бюджетных мест в вузах". "Также важно увеличить количество бюджетных мест магистратуры в вузах в регионах, чтобы наиболее мотивированные и подготовленные выпускники-бакалавры не уезжали из регионов в Москву и Санкт-Петербург", - заключила Аршинова.

Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что необходимо ежегодно увеличивать количество бюджетных мест в вузах, приоритетными должны стать региональные учебные заведения. Глава государства также призвал с участием бизнеса и работодателей заняться развитием университетов в российских регионах, включая укрепление их учебной, исследовательской и социальной инфраструктуры.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия"Единая Россия"Аршинова, Алена Игоревна
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