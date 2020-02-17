В Архангельской области объявили карантин по гриппу и ОРВИ

"В Архангельской области объявлен карантин по гриппу и ОРВИ. В связи с эпидемическим подъемом заболеваемости гриппом и острой респираторно-вирусной инфекцией постановлением главного санитарного врача по Архангельской области в регионе вводится комплекс карантинно-ограничительных мероприятий", - говорится в сообщении.

АРХАНГЕЛЬСК, 17 февраля. /ТАСС/. Карантин по гриппу и ОРВИ в понедельник объявлен в Архангельской области, рекомендовано ограничить проведение массовых мероприятий, школы будут закрывать при отсутствии более 20% детей. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения региона.

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Рекомендуется ограничить проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий в закрытых помещениях, отменить кабинетную систему обучения и объединенные уроки. Учебный процесс будет приостанавливаться при одновременном отсутствии более 20% детей, заболевших гриппом и ОРВИ, на срок не менее семи суток.

Показатель заболеваемости в области выше эпидемического порога на 31,8%. С ОРВИ и гриппом госпитализировано 47 человек, из них 39 детей. В связи с инфекцией в регионе полностью закрыты два детских сада, 27 классов в 12 школах, восемь групп в восьми детских садах.

В 2019 году карантин по гриппу в регионе был введен 11 февраля.