Испанское информагентство EFE впервые возглавит женщина

МАДРИД, 17 февраля. /ТАСС/. Правительство Испании решило назначить на должность главы испанского информационного агентства EFE журналистку Габриэлу Каньяс. Об этом сообщили в понедельник в кабмине страны.

Там уточнили, что 63-летняя Каньяс будет назначена "новым председателем EFE по предложению правительства". "Журналистка и писательница станет первой женщиной, которая будет руководить агентством", - добавили в кабмине. Ожидается, что ее кандидатура будет одобрена во вторник в ходе заседания Совета министров Испании. Кроме того, назначение также будет оценено государственным объединением, за которым закреплено агентство.

Каньяс сменит на этом посту Фернандо Гареу, который возглавлял EFE с 2018 года. По данным местных СМИ, он направил сотрудникам агентства письмо, в котором объявил о решении властей Испании отстранить его от должности. Причины его увольнения не называются.

Габриэла Каньяс является выпускницей Мадридского университета Комплутенсе. На протяжении длительного времени она работала в газете El Pais, в том числе в качестве корреспондента в Брюсселе и Париже.

Испанское информационное агентство EFE было основано в 1939 году и является одним из крупнейших в мире.