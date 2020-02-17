Эпидпорог по ОРВИ и гриппу превышен почти на 60% среди жителей Ивановской области

ТАСС, 17 февраля. Эпидемиологический порог по заболеваемости острыми респираторными инфекциями (ОРВИ) и гриппом превышен почти на 60% в Ивановской области, сообщила в понедельник пресс-служба управления Роспотребнадзора по региону.
"На территории Ивановской области на седьмой неделе 2020 года показатель заболеваемости ОРВИ по совокупному населению находится на 57,09% выше уровня эпидемического порога, характерного для данного периода года. Превышение эпидемического порога отмечается во всех возрастных группах. За медицинской помощью обратились 12 576 человек", - говорится в сообщении.
В Иваново эпидпорог превышен на 31,85% - зарегистрировано 5 906 случаев ОРВИ, но в сравнении с предыдущей неделей заболеваемость снизилась на 8%. Как полагают санитарные врачи региона, снижение вызвано карантином среди школьников в возрасте 7-14 лет: с 8 февраля все школы города приостановили занятия.
"Заболеваемость в данной возрастной группе находится на уровне эпидемического порога. С 17 февраля учебный процесс в детских общеобразовательных учреждениях Иванова возобновлен", - уточнили в пресс-службе, добавив, что полностью приостанавливали учебу 108 школ региона, а частично - 44 школы.
По данным ведомства, в результате лабораторных анализов у заболевших, кроме ОРВИ, выявлены также грипп В и А.