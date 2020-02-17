В городе Санья вводится регистрация пассажиров такси и автобусов из-за коронавируса

САНЬЯ /Китай/, 17 февраля. /ТАСС/. Обязательная система регистрации всех пассажиров такси и рейсовых автобусов вводится в китайском курортном городе Санья в южной провинции Хайнань из-за вспышки коронавируса нового типа. Об этом сообщает местный информационный ресурс "Наньхайван".

С 18 февраля при посадке в такси или автобус пассажиры обязаны отсканировать специальный QR-код при помощи мессенджера WeChat и пройти простую процедуру регистрации. Загрузка каких-либо приложений на мобильное устройство при этом не требуется. В случае отсутствия мобильного устройства для сканирования QR-кода зарегистрироваться можно через водителя транспортного средства.

Пассажиров такси и автобусов в городе призывают использовать бесконтактные способы оплаты, чтобы минимизировать риск передачи инфекции. Эти правила приняты как часть усилий властей по сдерживанию распространения коронавируса в провинции. Они позволяют отследить маршрут передвижения и контакты человека при возникновении подозрения на вирус или подтверждении инфицирования.

Обязательная регистрация всех пассажиров перед поездкой в такси была введена на прошлой неделе и в городе Хайкоу. С 9 февраля в Хайкоу и Санья на Хайнане также временно приостановили работу служб заказа такси онлайн.