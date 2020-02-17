Кадыров открыл в Грозном новый детский сад на 140 мест

ГРОЗНЫЙ, 17 февраля. /ТАСС/. Новый детский сад на 140 мест построили в Грозном в рамках реализации нацпроекта "Демография". В торжественной церемонии открытия объекта принял участие глава Чечни Рамзан Кадыров.

"Сейчас мы перед собой видим красивое здание, оборудованное по последнему слову техники. Территория детского сада огорожена забором, имеются игровые площадки. Для защиты детей от солнца и дождя на территории каждой игровой площадки имеются беседки. Игровые площадки оборудованы с учетом высокой активности детей", - сказал Кадыров.

По словам председателя комитета правительства региона по дошкольному образованию Асланбека Джунаидова, на сегодняшний день в Чечне функционируют 460 дошкольных образовательных учреждений на более чем 56 тыс. мест. "Строительство детского сада было начато в конце мая 2019 года в рамках национального проекта "Демография" в соответствии с федеральным проектом "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет". Дошкольное учреждение рассчитано на семь групп, 140 посадочных мест", - добавил он.

Здание детского сада "Жовхар" имеет два этажа: на первом этаже располагаются группы для детей до трех лет, полностью оборудованные музыкальный и спортивный залы, административные помещения, пищеблок, медицинский кабинет. На втором этаже расположены группы для детей среднего и старшего возраста.

Как сообщалось ранее, в рамках нацпроекта "Демография" в 2019 году введено в эксплуатацию более 20 объектов дошкольного образования. К 2021 году в регионе планируется 100% доступное дошкольное образование для детей до трех лет.