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Миронов просит Генпрокуратуру проверить информацию о пытках обвиняемых по делу "Сети"

Представители правоохранительных органов, уверен парламентарий, не должны "избегать диалога с обществом"
Лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов Сергей Савостьянов/ТАСС
Описание
Лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов
© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов направил обращения в Генпрокуратуру и Верховный суд с просьбой проверить дело террористического сообщества "Сеть" на предмет получения показаний его фигурантов с применением физического насилия.

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"По словам самих осужденных, признания из них выбивали под пытками, но никакой серьезной проверки этих фактов проведено не было, а суд не потребовал дополнительных доказательств от правоохранителей в законности получения показаний от обвиняемых, - приводит слова Миронова его пресс-служба. - Информация о применении физической силы при получении от обвиняемых "нужных доказательств", распространяемая в средствах массовой информации и социальных сетях, воспринимается уже как свершившийся и неоспоримый факт".

Представители правоохранительных органов, уверен парламентарий, должны не "избегать диалога с обществом", а опровергнуть информацию о применении физического насилия. "Либо [они должны] признать допущенные при получении доказательств нарушения, привлечь виновных к ответственности и пересмотреть ранее вынесенные приговоры", - считает он.

"Мною уже направлены соответствующие обращения в Генпрокуратуру и в Верховный суд РФ", - проинформировал Миронов.

Теги
Миронов, Сергей МихайловичРоссия"Справедливая Россия"
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