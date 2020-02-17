Число проектов социального предпринимательства в рамках премии "Headliner года" удвоилось

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Число проектов в области социального предпринимательства в рамках всероссийской премии "Headliner года", результаты которой будут озвучены 20 февраля в Гоголь-центре, удвоилось. Об этом ТАСС в понедельник рассказали в оргкомитете премии.

"В отличие от прошлого раза, в этом году у нас очень много социального предпринимательства. Бизнес-проекты с гуманистической идеей стали намного крупнее, это основная идея этого года. На их долю приходится до 60% заявок от номинантов, тогда как в прошлый раз их было около 30%", - сообщили в оргкомитете.

Как рассказал спортивный комментатор "Первого канала" Виктор Гусев, премия дает стимул социально активным людям. "Я принял участие в работе оргкомитета в качестве члена жюри, потому что это очень профессионально, интересно сделано. Думаю, премия не даст победителю почивать на лаврах или использовать деньги просто для хобби, наверняка победитель направит премию на развитие своего дела, придумает что-то еще, и, естественно, когда люди увидят его пример, это их также может вдохновить на что-то. Возможно, кто-то, ничего не зная о премии, скептически относится к собственным задумкам и планам, а тут увидит и скажет: "Может, перестать мечтать и заняться делом?", - рассказал Гусев ТАСС.

По словам члена жюри премии, доктора биологических наук, заместителя главного редактора научно-популярной газеты "Троицкий вариант - Наука" Михаила Гельфанда, люди, которые развивают социально значимые проекты, достойны похвалы и поощрения. "Такие премии, во-первых, - действительно возможность продолжать работать над проектом, а во-вторых, это некоторое моральное удовлетворение, которое люди получают. Это замечательно", - сказал он ТАСС.

Член жюри, главный редактор журнала и издательства "Новое литературное обозрение" Ирина Прохорова считает, что формат премии - важнейший институт в современном обществе. По ее словам, таких премий должно быть больше, нужно показывать обществу достижения людей. "К сожалению, до недавнего времени премий, в которых отмечали бы важнейшие социальные институции, почти не было или их было совсем мало. "Headliner года" делает акцент именно на тех людях, которые создают значимые социальные проекты. Мне кажется, эта премия очень важная, надеюсь, что ее ждет большое будущее", - рассказала ТАСС Прохорова.

О премии

Премия "Headliner года" проходит в третий раз и направлена на то, чтобы составить карту самых интересных инициатив, реализующихся в России, а также поощрить их лидеров. Основными темами этого года стали гражданские права, комфортное долголетие и гендерное равноправие, гуманное отношение к людям и животным, сохранение культурного наследия, доказательная медицина и паллиативная помощь, альтернативные методики и форматы образования, ответственное потребление и зеленые технологии. В премии "Headliner года" есть пять номинаций: "Культура и искусство", "Наука и образование", "Бизнес и инновации", "Спорт и здоровье" и "Общество и соцпроекты". В этом году лидером по результатам народного голосования стал председатель поисково-спасательных отрядов "Лиза Алерт" Григорий Сергеев.

Призовой фонд премии на финансовую поддержку проектов финалистов составляет 5 млн рублей. Победитель "Headliner года", выбранный жюри, получит 2 млн рублей, лидер народного голосования -1 млн рублей. Кроме того, в каждой из пяти номинаций будут выбраны по два призера (лидеры народного и экспертного голосования), которые получают гранты на 200 тыс. рублей.

Победителем прошлой премии стал известный онколог из Санкт-Петербурга Андрей Павленко, который был руководителем центра онкологии Клиники высоких медицинских технологий имени Н.И. Пирогова СПбГУ. В марте 2018 года врач узнал, что у него агрессивная форма рака желудка в третьей стадии, вероятность излечения в таких случаях - порядка 5%. После этого он запустил на портале "Такие дела" проект "Жизнь человека", где рассказывал о системе онкологической помощи в России, о том, с какими трудностями ему лично, человеку, который знает о своем заболевании все, приходится сталкиваться. Павленко умер в начале января 2020 года.