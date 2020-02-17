Женевский салон изобретений и открытий перенесли из-за коронавируса

ЖЕНЕВА, 17 февраля. /ТАСС/. Международный салон изобретений и открытий, который должен был пройти в Женеве в марте, перенесен на сентябрь из-за вспышки нового коронавируса. Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении организаторов форума.

Подчеркивается, что "48-я международная выставка изобретений в Женеве, которая должна была состояться в выставочном центре "Палэкспо" с 25 по 29 марта, перенесена на сентябрь". Это обусловлено "вспышкой коронавируса в Азии", которая является "очень важным участником" экспозиции. Почти половина изобретателей приезжают из Азии, в том числе из Китая.