В Сочи прилетевшую из Петербурга женщину задержали за дебош на борту самолета

СОЧИ, 17 февраля. /ТАСС/. Полиция Сочи задержала в аэропорту пассажирку из Санкт-Петербурга, которая во время полета неадекватно себя вела и нецензурно ругалась. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по Южному федеральному округу.

"В аэропорту Сочи сотрудники транспортной полиции задержали пассажирку, нарушавшую общественный порядок на борту воздушного судна", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что от медицинского освидетельствования задержанная отказалась. В ее отношении составлен административный протокол из-за мелкого хулиганства.