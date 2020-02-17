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В Сочи прилетевшую из Петербурга женщину задержали за дебош на борту самолета

В отношении дебоширки составили административный протокол

СОЧИ, 17 февраля. /ТАСС/. Полиция Сочи задержала в аэропорту пассажирку из Санкт-Петербурга, которая во время полета неадекватно себя вела и нецензурно ругалась. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по Южному федеральному округу.

"В аэропорту Сочи сотрудники транспортной полиции задержали пассажирку, нарушавшую общественный порядок на борту воздушного судна", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что от медицинского освидетельствования задержанная отказалась. В ее отношении составлен административный протокол из-за мелкого хулиганства.

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РоссияСанкт-ПетербургКраснодарский край
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