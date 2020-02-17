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Распространение коронавируса нового типа

В ВОЗ призвали с осторожностью оценивать снижение числа новых случаев коронавируса в КНР

Тенденция может измениться, подчеркнули в организации

ЖЕНЕВА, 17 февраля. /ТАСС/. Сообщения о снижении в Китае числа случаев нового коронавируса следует оценивать с большой осторожностью, так как тенденция может измениться. Об этом заявил в понедельник на брифинге в Женеве генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

"Данные говорят о снижении числа новых случаев. Эту тенденцию нужно интерпретировать очень осторожно. Тенденция может измениться, поскольку затронутыми оказываются новые части населения. Рано говорить, продолжится ли это снижение", - подчеркнул Гебрейесус.

Теги
КитайРаспространение коронавируса нового типа
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