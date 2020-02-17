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Вопрос об аресте задержанного за нападение на людей в храме в Москве рассмотрят 18 февраля

По предварительным данным, в момент задержания мужчина находился в неадекватном состоянии

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Следствие во вторник обратится в суд с ходатайством об аресте Ефима Ефимова, подозреваемого в нападении на людей в храме Николая Чудотворца в центре Москвы. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в правоохранительных органах.

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"Следователь выйдет в суд с ходатайством об избрании меры пресечения Ефимову в виде заключения под стражу 18 февраля", - сказал источник. По его словам, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщал, что Ефимов, по предварительным данным, находился в неадекватном состоянии. При этом экспресс-тест не выявил у него алкогольного опьянения. Результаты анализов на наличие наркотиков будут готовы в течение 10 рабочих дней.

В воскресенье утром Ефимов в храме на Бакунинской улице ранил ножом двух помощников священнослужителя. На месте происшествия полицейские обнаружили нож и перчатки, принадлежавшие задержанному, а также сверток с веществом растительного происхождения, по предварительным данным, марихуаной. В отношении Ефимова возбуждено уголовное дело по статьям 213 ("Хулиганство") и 116 ("Побои") УК РФ. На допросе он не смог объяснить свой поступок, но заявил, что заранее преступление не планировал. По его словам, накануне он выпивал и употреблял марихуану.

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