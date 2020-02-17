Власти Вологодской области сообщили, что все ветераны ВОВ в регионе обеспечены жильем

ВОЛОГДА, 17 февраля. /ТАСС/. Ветераны Великой Отечественной войны, проживающие в Вологодской области и нуждающиеся в улучшении жилищных условий, обеспечены жильем в полном объеме.Об этом сообщил в понедельник начальник департамента строительства области Дмитрий Буслаев.

"На 1 февраля 2020 года на учете среди нуждающихся в улучшении жилищных условий ветераны Великой Отечественной войны на территории Вологодской области не состоят. То есть, всех, кто обратился в органы местного самоуправления за предоставлением жилья, мы обеспечили в полном объеме", - сказал Буслаев на оперативном совещании в областном правительстве.

По его данным, в рамках действия соответствующего указа президента России более десяти лет ветераны обеспечиваются жильем. За это время из федерального бюджета на эти цели было выделено 5,427 млрд рублей, за счет чего жильем обеспечено 5 083 человека. В 2019 году было выделено 44,57 млн рублей, жилье предоставлено 35 гражданам из данной категории. Такое право имеют ветераны Великой Отечественной войны, члены семей погибших или умерших инвалидов войны.

Вместе с тем не исключается дальнейшая постановка на учет нуждающихся в жилье ветеранов. Это связано с их переездом из других регионов к родственникам, в связи с признанием домов непригодными для проживания, отметил Буслаев. По его данным, в настоящее время выплата составляет 1,283 млн рублей. Она рассчитана, исходя из общей площади жилья в 36 кв. м и средней стоимости одного квадратного метра, определенного Минстроем России в размере 35 тыс. рублей. Эту выплату ветераны используют самостоятельно, могут приобрести жилье в любом населенном пункте области или за ее пределами.