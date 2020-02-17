Убитая в Селятино женщина дважды писала заявление в полицию и забирала его

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Убитая на глазах у ребенка в общежитии поселка Селятино многодетная женщина два раза писала в полицию заявления на своего мужа, а потом забирала их. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

"В 2015 и 2017 годах в дежурную часть Селятинского опорного пункта поступало два обращения о том, что местной жительнице 1978 года рождения ее супруг 1967 года рождения причинил телесные повреждения, - сказали в главке. - По обоим фактам пострадавшая повторно обращалась в отдел полиции с заявлениями о прекращении проверок".

Таким образом, как отметили в пресс-службе подмосковной полиции, полицейскими были вынесены постановления об отказе в возбуждении уголовных дел, которые утверждены Наро-Фоминской городской прокуратурой.

16 февраля 52-летний многодетный отец в комнате общежития в поселке Селятино из охотничьего обреза несколько раз выстрелил в голову и грудь бывшей супруги на глазах у своего 11-летнего сына. После этого он покончил собой. По предварительным данным, трагедия произошла во время конфликта на почве бракоразводного процесса. Следственный комитет РФ 17 февраля возбудил уголовное дело по данному факту. Остальные дети в момент преступления находились у родственников.